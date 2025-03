Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Aufwind

Snap im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 9,44 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 9,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 9,51 USD. Mit einem Wert von 8,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.168.769 Stück gehandelt.

Bei 17,33 USD markierte der Titel am 12.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 83,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (8,29 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 12,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.02.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,335 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

