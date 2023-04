Snap Aktie News: Snap am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Snap 9,95 EUR

Um 11:47 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,01 EUR ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,94 EUR nach. Bei 10,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.382 Snap-Aktien.

Am 21.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 31,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,47 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Snap gewährte am 31.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 1.299,74 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.297,89 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Am 23.04.2024 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,644 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

