Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

Snap im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 16,53 USD nach oben.

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 16,53 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 16,62 USD. Bei 16,17 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 437.112 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 8,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 49,91 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 25.04.2024 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 988,61 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 23.07.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,515 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

