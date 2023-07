Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Snap-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 13,10 USD.

Der Snap-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 13,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 13,10 USD. Bei 13,43 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 20.580 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,54 USD) erklomm das Papier am 22.07.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,26 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 27.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,97 Prozent auf 988,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.062,73 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 23.07.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,788 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft