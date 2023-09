Snap Aktie News: Snap legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 8,40 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,3 Prozent auf 8,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 8,40 EUR. Bei 8,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6.000 Snap-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,21 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.10.2023 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,841 USD je Snap-Aktie stehen.

