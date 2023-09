Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 9,31 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 9,31 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 9,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,08 USD. Bisher wurden via New York 546.756 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 21,27 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.110,91 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.067,67 USD.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,841 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

