Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Snap-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 8,99 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,00 USD an. Mit einem Wert von 8,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.836 Snap-Aktien.

Bei 13,85 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 54,15 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Mit Abgaben von 18,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,841 USD je Aktie ausweisen dürften.

