Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Snap zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Snap-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,65 USD an der Tafel.

Bei der Snap-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 9,65 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 9,66 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 187.212 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 30,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,04 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD im Vergleich zu 1.110,91 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Am 22.10.2024 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,847 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

