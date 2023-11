Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag im Aufwind

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 12,05 USD.

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 12,05 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 12,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 346.050 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,89 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,28 Prozent hinzugewinnen. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,854 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

