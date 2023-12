Snap Aktie News: Snap am Mittwochmittag mit Verlusten

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 15,63 EUR.

Die Snap-Aktie musste um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 15,63 EUR. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 15,53 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 15,71 EUR. Bisher wurden via Tradegate 19.357 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,33 EUR erreichte der Titel am 18.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.188,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,856 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel