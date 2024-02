Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Snap

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 10,92 USD.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,92 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 10,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 529.304 Snap-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 38,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Snap gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.361,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.299,74 USD umgesetzt.

Die Snap-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,610 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

