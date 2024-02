Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 10,94 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 10,94 USD ab. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,88 USD ab. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,95 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 60.286 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 38,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 06.02.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.361,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.299,74 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Snap am 23.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,610 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

