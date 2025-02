Snap Aktie News: Snap tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Snap-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 10,68 USD.

Im New York-Handel kam die Snap-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,68 USD. Bei 10,79 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 10,68 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 185.516 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,27 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 22,38 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Snap ebenfalls ein EPS von -0,15 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,36 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,334 USD einfahren.

