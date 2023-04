Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Snap 9,34 EUR

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 10,31 USD zu. Bei 10,33 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 347.397 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,74 USD markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 67,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,65 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 31.01.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 1.299,74 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.297,89 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 27.04.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,644 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie schließt schwächer: Snapchat will digitalen Spiegel in Einzelhandel bringen

Snap-Aktie dreht ins Minus: Snapchat schaltet KI-Chatbot kostenlos frei

Royal Bank of Canada: Diese Aktien profitieren vom Megatrend künstliche Intelligenz

