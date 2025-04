Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Snap

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 7,68 USD.

Das Papier von Snap befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 7,68 USD ab. Bei 7,67 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 456.878 Snap-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 125,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 7,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 04.02.2025. Snap hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,36 Mrd. USD eingefahren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte Snap die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,350 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

