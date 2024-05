Snap Aktie News: Snap verliert am Dienstagnachmittag

Snap im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 16,09 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 16,09 USD nach. Das Tagestief markierte die Snap-Aktie bei 15,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 315.227 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,19 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Abschläge von 48,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 25.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD gegenüber -0,21 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1,19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 988,61 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Snap am 23.07.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,515 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone

Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein