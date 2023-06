Snap Aktie News: Snap am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Snap 9,26 EUR

-2,12% Charts

News

Analysen

Die Snap-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 9,69 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 9,74 EUR. Die Snap-Aktie sank bis auf 9,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.475 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Mit Abgaben von 26,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 27.04.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 988,61 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,97 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Snap am 25.07.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,781 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com