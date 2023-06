Snap Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Snap

Aktien in diesem Artikel Snap 9,26 EUR

Die Snap-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 10,43 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 10,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 274.688 Snap-Aktien.

Bei 16,55 USD erreichte der Titel am 22.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 58,63 Prozent wieder erreichen. Bei 7,33 USD fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 42,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 27.04.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,61 USD – eine Minderung von 6,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.062,73 USD eingefahren.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD je Aktie ausweisen dürften.

