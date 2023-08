Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 9,22 USD. Bei 9,29 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,24 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 469.912 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,60 Prozent. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 26.07.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,26 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.067,67 USD, gegenüber 1.110,91 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,832 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

