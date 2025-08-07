Snap Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Snap

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 7,05 USD ab.

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 7,05 USD ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,10 USD. Bisher wurden via New York 1.813.110 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,50 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD ausweisen wird.

