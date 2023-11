Snap Aktie News: Snap wird am Nachmittag ausgebremst

Snap im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 12,05 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Snap befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 12,05 USD ab. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 11,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,99 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 224.871 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 13,89 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,22 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.188,55 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.128,48 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,854 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel