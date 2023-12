So bewegt sich Snap

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag stärker

21.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 16,81 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 16,81 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 17,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 428.250 Snap-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 53,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.188,55 USD gegenüber 1.128,48 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 06.02.2024 gerechnet. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,856 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bildquellen: Carl Court/Getty Images