Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 10,75 USD nach.

Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,8 Prozent auf 10,75 USD ab. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,69 USD nach. Bei 10,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.922 Stück gehandelt.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,88 USD an. 66,40 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 36,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.361,29 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.299,74 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,610 USD je Snap-Aktie.

