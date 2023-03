Snap Aktie News: Snap am Mittwochmittag Verlust reich

Die Snap-Aktie musste um 10:44 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 10,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 10,42 EUR. Bei 10,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 599 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 36,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 71,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 7,47 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,38 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.299,74 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.297,89 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,641 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

Snap rutscht wieder in die roten Zahlen - NYSE-Titel Snap bricht zweistellig ein

Ausblick: Snap präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images