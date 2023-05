Snap Aktie News: Snap gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Snap 9,09 EUR

2,48% Charts

News

Analysen

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 9,93 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 9,93 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.737 Snap-Aktien.

Am 21.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 143,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,33 USD). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 35,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.062,73 USD in den Büchern gestanden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,771 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com