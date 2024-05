Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 15,70 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 15,73 USD. Bei 15,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 219.914 Stück.

Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,21 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent auf 1,19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,515 USD je Snap-Aktie belaufen.

