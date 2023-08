Snap Aktie News: Snap am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 8,63 EUR.

Das Papier von Snap legte um 11:53 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 8,63 EUR. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,68 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 8,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.086 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 48,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 17,15 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 26.07.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,832 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

