Snap Aktie News: Snap macht am Nachmittag Boden gut

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 7,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,05 EUR -0,11 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 7,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.797 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 46,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.08.2025 (6,99 USD). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 2,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,416 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

