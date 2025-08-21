Snap Aktie News: Snap macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 7,14 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 7,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.797 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 46,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.08.2025 (6,99 USD). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 2,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,416 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

