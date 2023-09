Snap Aktie News: Snap am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 8,64 USD nach.

Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 4,3 Prozent auf 8,64 USD ab. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 8,62 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,90 USD. Bisher wurden heute 62.688 Snap-Aktien gehandelt.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 7,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,841 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

