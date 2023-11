Snap Aktie News: Snap am Nachmittag in Grün

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 12,10 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 12,10 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 12,32 USD. Bei 12,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 252.450 Stück.

Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,75 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 35,04 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.128,48 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

