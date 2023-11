Snap Aktie News: Snap am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,06 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Snap-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 12,06 USD. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,90 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 12,09 USD. Bisher wurden via AMEX 15.892 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,85 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach oben. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.188,55 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.128,48 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,854 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel