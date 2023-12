Snap Aktie News: Snap am Mittag in Rot

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,59 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,59 EUR. Bei 15,45 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.657 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,15 EUR am 04.05.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 54,14 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snap veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD je Aktie ausweisen dürften.

