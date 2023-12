Aktienkurs aktuell

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf rotem Terrain

22.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 17,12 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 17,12 USD. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,07 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 412.649 Stück. Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 4,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 117,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1.188,55 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.128,48 USD erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,856 USD je Aktie in den Snap-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

