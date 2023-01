Snap Aktie News: Snap tendiert am Mittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 9,09 EUR. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,09 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.525 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 75,44 Prozent niedriger. Am 21.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 21,16 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap ließ sich am 21.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,05 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.128,48 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.067,47 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 06.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,810 USD je Snap-Aktie.

