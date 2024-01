Snap Aktie News: Snap gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 16,44 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 16,44 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 16,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,60 USD. Bisher wurden heute 342.507 Snap-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Bei 7,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 24.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,857 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet