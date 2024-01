Snap Aktie News: Snap am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Snap

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 16,59 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 16,59 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,10 USD. Bei 16,60 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 21.152 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,88 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,86 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 52,62 Prozent wieder erreichen.

Am 24.10.2023 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.188,55 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.128,48 USD umgesetzt worden waren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Snap dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2025 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,857 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet