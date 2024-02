Snap Aktie News: Snap tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Snap im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 10,69 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 10,69 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 10,64 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 416.046 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Mit einem Zuwachs von 67,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 26,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Snap gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.361,29 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.299,74 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,627 USD je Snap-Aktie.

