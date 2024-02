Snap Aktie News: Snap tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 10,74 USD.

Mit einem Kurs von 10,74 USD zeigte sich die Snap-Aktie im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 11,02 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 10,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,93 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.733 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 66,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 36,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Snap gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.361,29 USD im Vergleich zu 1.299,74 USD im Vorjahresquartal.

Die Snap-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,627 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus

Snap-Aktie bricht um gut 36 Prozent ein: Snap macht weniger Minus als erwartet - Umsatz enttäuscht