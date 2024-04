Snap Aktie News: Snap am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 11,34 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,37 USD. Mit einem Wert von 11,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 475.428 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,83 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Mit Abgaben von 30,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Snap wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,615 USD je Snap-Aktie belaufen.

