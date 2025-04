Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 4,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 8,20 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,25 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.043.071 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Mit einem Zuwachs von 111,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 13,66 Prozent wieder erreichen.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,354 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap macht überraschend Gewinn: Snap-Aktie verliert dennoch