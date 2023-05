Snap Aktie News: Snap gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Snap 9,03 EUR

Die Snap-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 9,72 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,63 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 388.526 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 23,18 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). 138,48 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 24,59 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 27.04.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 988,61 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,97 Prozent verringert.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,771 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

