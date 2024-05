Notierung im Blick

Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

23.05.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 15,65 USD.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 15,65 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 15,62 USD. Mit einem Wert von 15,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 209.964 Snap-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,89 USD) erklomm das Papier am 19.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,09 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 25.04.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,85 Prozent auf 1,19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 988,61 Mio. USD erwirtschaftet worden. Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,515 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein

