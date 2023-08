Snap Aktie News: Snap am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 9,29 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,19 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 143.199 Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD an. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 33,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,832 USD ausweisen wird.

