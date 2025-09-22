Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 8,38 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 8,38 USD ab. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,33 USD ab. Bei 8,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.319.088 Stück gehandelt.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 58,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,75 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse