Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 9,52 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 9,58 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.464 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,89 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 45,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 29,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,847 USD je Snap-Aktie belaufen.

