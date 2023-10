Snap Aktie News: Snap am Vormittag billiger

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 8,93 EUR ab.

Die Snap-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:13 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 8,93 EUR. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,93 EUR nach. Bei 8,93 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 2.523 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,93 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Am 25.07.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1.067,67 USD, gegenüber 1.128,48 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,847 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

