Snap Aktie News: Snap am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 11,20 EUR.

Um 10:32 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 11,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 1.237 Stück.

Bei einem Wert von 12,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 9,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Snap gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,55 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel