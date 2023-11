Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Vormittag

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 12,31 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 12,31 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 12,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,21 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.559 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,85 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 12,51 Prozent zulegen. Bei 7,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.128,48 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften.

