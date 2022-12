Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Freitagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 8,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 8,28 EUR. Bei 8,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.556 Snap-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2021 bei 43,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 81,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 7,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 8,64 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Snap ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.128,48 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.067,47 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Snap wird am 07.02.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,807 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

