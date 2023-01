Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Snap-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 9,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 9,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,30 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 1.464 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2022 bei 7,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 26,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 21.10.2022. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,05 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.128,48 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.067,47 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.02.2024 dürfte Snap die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,810 USD je Snap-Aktie.

